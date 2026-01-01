Das große Promi-Büßen
Folge 15: Die Qual der Wahl
51 Min.Ab 12
Während Serkan bei Olivia Jones in der "Runde der Schande" mit den Tränen zu kämpfen hat, bekommen Diogo und Emma ein unmoralisches Angebot, das Konsequenzen für die ganze Truppe haben könnte. Außerdem steht ein weiteres "Tribunal der Loser" an, bei dem sich entscheidet, wer das Camp kurz vor dem Finale verlassen muss.
