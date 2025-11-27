Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Unter Strom

JoynStaffel 4Folge 13vom 27.11.2025
Unter Strom

Unter StromJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 13: Unter Strom

43 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Nicht nur das Wetter im Camp ist auf dem Tiefpunkt, sondern auch die Laune der Promis. Vor allem Diogo bekommt es von allen Seiten ab - erst ein Streit mit Serkan, dann eine Auseinandersetzung mit Belly und dann verbünden sich auch noch Vanessa und Emma und stellen sich gegen ihn. Wird Diogo die Wogen wieder glätten können? Außerdem entscheidet sich, wer als erstes das Camp verlässt und die Promis erwartet ein elektrisierendes Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen