Das große Promi-Büßen
Folge 3: Zoff & Reue
51 Min.Ab 12
Verletzte Gefühle und extreme Missverständnisse stehen nicht nur bei Bellys Runde der Schande im Mittelpunkt. Auch Linda hat ein Hühnchen mit ihrer Erzrivalin Belly zu rupfen. Währenddessen bangt Diogo nach seiner Beichte bei Olivia um sein Ansehen vor den anderen Promis.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben