Folge 17: Das große Promi-Büßen - Final-Reunion

47 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Hier wird Tacheles geredet! In der großen Reunion von "Das große Promi-Büßen" treffen die reumütigen Camp-Bewohner:innen wieder aufeinander. Wer ist tatsächlich geläutert und zeigt sich von einer neuen Seite? Wem nehmen die Promi-Büßen-Fans die Veränderung hingegen gar nicht ab? Und wen haben die Zuschauer:innen erstmals direkt in der Joyn-App zum Sieger oder zur Siegerin von "Das große Promi-Büßen" 2025 gewählt?

