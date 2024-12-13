Tot am Strand aufgefunden - Alexandra W. wurde Opfer eines schlimmen VerbrechensJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Tot am Strand aufgefunden - Alexandra W. wurde Opfer eines schlimmen Verbrechens
28 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Alexandra W. geht abends feiern. Sie verlässt um 3 Uhr morgens die Disko und wird schließlich einen Tag später von Touristen tot am Strand aufgefunden. Die Grausamkeit des Falles ist unerträglich, besonders für die Angehörigen.
