Das letzte Lebenszeichen
Folge 5: "Ganz schön betrunken" Was geschah mit Tom Finn nach seiner letzten SMS?
33 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Nach einer Kneipentour meldet sich Tom Finn nachts per SMS bei seinem Bruder Basti - Er schreibt, dass er ganz schön betrunken sei. Nur 7 Minuten später wird er mitten auf der Straße ohne Pullover und in einer Blutlache gefunden. Was dazwischen passierte, ist unklar.
