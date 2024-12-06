Dunkle Geheimnisse hinter der Fassade - Was geschah mit Samira S.?Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 7: Dunkle Geheimnisse hinter der Fassade - Was geschah mit Samira S.?
31 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Samira S. verschwindet am 28. Juli 2022 spurlos. Ihr letztes Lebenszeichen ist ein Foto von ihr mit Babybauch - am nächten Tag meldet sich ihr Sohn bei der Polizei, seine Mutter sei nicht heimgekommen. Was oder wer steckt hinter Samiras Verschwinden?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins