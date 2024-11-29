Beim Joggen verschwunden: Wo ist Heidi?Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 6: Beim Joggen verschwunden: Wo ist Heidi?
28 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Heidi D. geht am 14. November 2013 eine Runde joggen. Sie kehrt nie wieder zurück und ihre Familie fragt sich, was mit Heidi passiert ist. Die Polizei startet Suchaktionen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das letzte Lebenszeichen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins