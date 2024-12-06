Tot aufgefunden - Warum stieg Cornelia P. in ein unbekanntes Auto?Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 9: Tot aufgefunden - Warum stieg Cornelia P. in ein unbekanntes Auto?
31 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Cornelia P. stieg am 11. Januar 1990 in ein helles Auto. Am Tag danach wird sie tot im Wald gefunden. Die Polizei gründet die Sonderkommission Pfau und versucht, den Fall aufzuklären. Doch der Fall bleibt ein Cold Case...
Das letzte Lebenszeichen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins