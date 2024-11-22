Ein letztes Bild aus einem Supermarkt, danach verschwindet Scarlett spurlosJetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 3: Ein letztes Bild aus einem Supermarkt, danach verschwindet Scarlett spurlos
30 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Scarlett S. macht im September 2020 allein eine mehrtägige Wanderung durch den Schwarzwald. Vor ihrer letzten Etappe kauft sie in einem Supermarkt eine Flasche Wasser. Auf der Überwachungskamera des Ladens ist sie zu sehen, danach fehlt jede Spur von ihr.
