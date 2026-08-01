Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 11: Tierische Superkräfte
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Die heutige Folge dreht sich um die Superkräfte der Tiere, die uns Menschen ziemlich alt aussehen lassen: Hunde, die eine Krebserkrankung schneller erkennen können als Ärzte mit modernen Geräten oder Vögel, die Naturkatastrophen Tage vor ihrem Eintreten spüren können.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy