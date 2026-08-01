Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 17: Düstere Prophezeiungen
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Moderne Propheten. Düstere Vorahnungen. Verbrechen, von denen jemand träumte, bevor sie geschahen. Haben manche Menschen wirklich die Gabe, die Zukunft vorhersehen zu können?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy