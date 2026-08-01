Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 20: Übernatürliche Sinne
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Sehen, riechen, hören, fühlen und schmecken - mithilfe unserer fünf Sinne orientieren wir uns in der Welt. Doch was hat es mit dem "sechsten" Sinn auf sich? Was empfinden Menschen, deren Wahrnehmung über die fünf Sinne hinausreicht?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy