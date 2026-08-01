Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 23: Die Macht des Goldes
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Menschen sind bereits seit Jahrtausenden auf der Suche nach Gold. Was macht die Faszination dieses Edelmetalls aus und wieviel Macht besitzt es?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy