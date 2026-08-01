Verlorene ZivilisationenJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 12: Verlorene Zivilisationen
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Wie gehen Zivilisationen verloren? Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Frage, welche Umstände dazu führen, dass florierende Gemeinden und Hochkulturen vom Erdboden verschwinden.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy