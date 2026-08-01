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Das Unerklärliche mit William Shatner

Extreme Wetterphänomene

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 15vom 16.08.2026
Extreme Wetterphänomene

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 15: Extreme Wetterphänomene

41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Die Natur überrascht uns immer wieder mit außergewöhnlichen Wetterphänomenen. Was hat es beispielsweise mit dem Regen auf sich, der rot wie Blut vom Himmel herunterprasst? Haben diese extremen Wettererscheinungen womöglich auch eine spirituelle Komponente?

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