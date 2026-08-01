Extreme WetterphänomeneJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 15: Extreme Wetterphänomene
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Die Natur überrascht uns immer wieder mit außergewöhnlichen Wetterphänomenen. Was hat es beispielsweise mit dem Regen auf sich, der rot wie Blut vom Himmel herunterprasst? Haben diese extremen Wettererscheinungen womöglich auch eine spirituelle Komponente?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy