Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder DU: Voll auf Geschwindigkeit

ORF1Staffel 1Folge 1vom 07.12.2024
Das Wunder DU: Voll auf Geschwindigkeit

Das Wunder DU: Voll auf GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen

Das Wunder Du Staffel 2

Folge 1: Das Wunder DU: Voll auf Geschwindigkeit

16 Min.Folge vom 07.12.2024

In dieser Folge dreht sich alles um Geschwindigkeit: Melly tritt gegen Profisprinterin Sandra an und Christoph zeigt, wie schnell ein Nieser wirklich ist. Miriam überrascht mit ihren schnellen Fingern und Felix rappt in nur fünf Sekunden so viele Wörter wie andere in einer Minute. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Wunder Du Staffel 2
ORF1
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder Du Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen