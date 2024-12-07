Das Wunder DU: Voll auf GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 1: Das Wunder DU: Voll auf Geschwindigkeit
16 Min.Folge vom 07.12.2024
In dieser Folge dreht sich alles um Geschwindigkeit: Melly tritt gegen Profisprinterin Sandra an und Christoph zeigt, wie schnell ein Nieser wirklich ist. Miriam überrascht mit ihren schnellen Fingern und Felix rappt in nur fünf Sekunden so viele Wörter wie andere in einer Minute. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
