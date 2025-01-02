Das Wunder DU: Alleskönner HändeJetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 12: Das Wunder DU: Alleskönner Hände
16 Min.Folge vom 02.01.2025
Knicks, Knacks! Warum knacken eigentlich unsere Finger? Diese spannende Frage stellt Alexander heute Doc Christine. Melly begibt sich auf eine Entdeckungsreise in eine spezielle Abteilung des Krankenhauses und findet heraus, wie ihre Hände von innen aussehen. Das Schätz- und Rateteam rund um Larissa, Julian und Maurice will wissen: Welcher Finger ist der wichtigste? Christoph hat dazu ein paar witzige und überraschende Experimente vorbereitet. Und wie viel Kraft in unseren Händen steckt, das zeigt uns Strongman Matthias bei einem atemberaubenden Versuch: Mensch gegen Stahl! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
