Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 11.04.2018: Spuren im Sand
43 Min.Folge vom 11.04.2018Ab 12
Sean ist bis nach Haiti gereist, um Abby einen Heiratsantrag zu machen. Doch da die 20-Jährige weiter Kontakt zu ihrem Ex-Freund haben will, beschließt er, eine Auszeit zu nehmen und in die Staaten zurück zu reisen. Paul dagegen, der seine brasilianische Freundin Karine in einem wichtigen Moment im Stich ließ, hat nun so ein schlechtes Gewissen, dass sein Antrag etwas ganz Besonderes sein soll. Bei Patrick und Myriam in Paris verläuft der letzte gemeinsame Tag bei einer Bootstour recht harmonisch, und der 25-Jährige aus Kentucky setzt alles daran, die hübsche Französin doch noch für sich zu gewinnen. Aber Myriam ist nach wie vor in ihren Freund verliebt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.