Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 24.01.2018: Das erste Treffen
44 Min.Folge vom 24.01.2018Ab 6
Darcey hat ihre Internet-Liebe Jesse in Amsterdam endlich in die Arme schließen können und ist begeistert, denn der 24-Jährige sieht auch live aus wie ein Supermodel. Mehr denn je hofft die 42-Jährige, dass sie nach Ablauf der sechs Wochen einen Verlobungsring am Finger tragen wird. Doch Jesse ist pragmatischer und sieht Darceys Aufenthalt als Probezeit. Auch Paul aus Kentucky hat nach drei Tagen Anreise endlich das brasilianische Dschungeldorf von Karine erreicht. Da er sich mit der 21-Jährigen kaum verständigen kann, muss er dringend Portugiesisch lernen. Aber Karin mag ihn trotzdem, denn der blonde, blauäugige Paul ist genau ihr Typ.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.