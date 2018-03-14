Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 14.03.2018: Alarmzeichen
44 Min.Folge vom 14.03.2018Ab 12
Für Darcey ist es eine wahre Achterbahnfahrt, Jesses Familie zu treffen. Die 42-Jährige liebt den 24-jährigen Fitnesstrainer über alles, zweifelt aber, ob er bereit für die Ehe ist. Auch seine Eltern haben große Bedenken. Patrick aus Kentucky hat sich nach monatelangem Chatten mit Myriam in Paris getroffen, doch die Wahrheit ist ein Schock: Seine Online-Traumfrau hat schon einen Freund! Währenddessen lernt der 37-jährige Larry seine Internet-Freundin Jenny endlich persönlich auf den Philippinen kennen und ist begeistert, weil die 24-Jährige noch besser aussieht als auf ihrem Profilbild. Doch ist es bei Jenny wahre Liebe, oder nur der Wunsch in die USA zu ziehen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.