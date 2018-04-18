Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 18.04.2018: Alles oder Nichts
42 Min.Folge vom 18.04.2018Ab 12
In Malaga hat Cortney eine Achterbahnfahrt hinter sich. Die Zeit mit dem attraktiven Spanier Antonio war emotional äußerst anstrengend für die 26-Jährige, doch trotzdem bedeutet ihr Antonio überraschend viel. Das merkt sie, als ihr beim Abschied die Tränen kommen, weil sie nicht weiß, ob es ein Wiedersehen gibt. Sean wollte sich nicht mit der schönen Abby verloben, weil sie mit ihrem Ex Chris befreundet bleiben wollte. Doch zurück in Ohio fehlt ihm die 20-Jährige sehr. Deshalb reist Sean ein zweites Mal nach Haiti. Und nach drei Wochen kniet Paul vor Karine, um ihr einen Heiratsantrag zu machen, aber die Reaktion der Brasilianerin ist nicht wie erwartet.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.