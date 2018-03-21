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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Beziehungskrisen

TLCFolge vom 21.03.2018
Beziehungskrisen

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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Folge vom 21.03.2018: Beziehungskrisen

45 Min.Folge vom 21.03.2018Ab 12

Sean ist seit einer Woche in Haiti und möchte Abby noch vor der Abreise einen Heiratsantrag machen. Doch wegen ihres Ex-Freunds Chris hat er Bedenken. Als die beiden Männer aufeinandertreffen, kommt es zum Eklat. Paul verbringt währenddessen die letzten Tage in Manaus, bevor er zurück in die USA fliegt. Er hat jetzt größeres Vertrauen in Karine als vorher. Aber zur Sicherheit hat er die Brasilianerin trotzdem um einen Gesundheitscheck und Schwangerschaftstest gebeten. Außerdem wird es für Paul nun Zeit, Karine die Wahrheit zu sagen. Doch er befürchtet, dass sie die Beziehung dann sofort beendet, so wie alle Frauen vor ihr.

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