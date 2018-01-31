Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 31.01.2018: Sprachen und andere Hürden
45 Min.Folge vom 31.01.2018Ab 6
Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht ist Darcey mehr denn je überzeugt, dass Jesse die Liebe ihres Lebens wird. Körperlich stimmt die Chemie, doch seit die 42-Jährige in Amsterdam wohnt, ist der 24-jährige Fitness-Trainer emotional etwas reserviert. Trotzdem will er Darcey seiner Mutter vorstellen, die kaum älter ist als sie selbst. Was seine Mom von der Amerikanerin hält, ist für Jesse entscheidend. Paul hat in Brasilien sein erstes Date mit der schönen Karine und lernt auch ihre Eltern kennen. Da er kein Portugiesisch kann, ist die Kommunikation recht schleppend. Werden Karines konservative Eltern zustimmen, dass die beiden zusammen im Hotel wohnen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.