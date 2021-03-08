Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 08.03.2021: Verrückt verliebt
89 Min.Folge vom 08.03.2021Ab 12
Seit der Trennung vom Vater ihrer drei Söhne hatte Anna aus Nebraska keine Beziehung mehr. Doch jetzt hat die 38-Jährige im Internet Mursel aus der Türkei kennengelernt und sich online verlobt. Sie kann es kaum erwarten, ihr Leben mit dem Moslem zu teilen, doch ihre Jungs finden Mursel uncool und hoffen, dass er bald wieder abreist. Weinhändler Michael aus Connecticut sammelt Sportwagen, teure Uhren und hat sich nun mit dem 20-jährigen brasilianischen Model Juliana ein weiteres Schmuckstück zugelegt, das über all seine Kreditkarten verfügen kann. Strohfeuer oder Traualtar? - Das 90-Tage-Verlobtenvisum wird Klarheit bringen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 6-11: Warner Bros. Discovery, Inc.