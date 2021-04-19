Ärger mit den SchwiegerelternJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.04.2021: Ärger mit den Schwiegereltern
88 Min.Folge vom 19.04.2021Ab 12
Angela aus Georgia hadert etwas mit dem großen Alternsunterschied zu ihrem 31-jährigen Verlobten Michael. Um dem attraktiven Nigerianer besser zu gefallen, lässt sich die 53-Jährige jetzt Botox spritzen. Dabei gab es in der Beziehung der beiden schon reichlich Stress: Michael ging fremd und belog Angela, die auch ohne ihn jede Menge um die Ohren hat. Denn die Amerikanerin muss den Lebensunterhalt für ihre alte Mutter, Tochter Skyla und ihre sechs Enkelkinder verdienen. Trotzdem hat sie für Michael das Verlobten-Visum beantragt, hofft, dass er das Interview übersteht und bald zu ihr in die Staaten ziehen kann.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.