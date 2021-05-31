Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 31.05.2021: Da braut sich was zusammen
88 Min.Folge vom 31.05.2021Ab 12
Angela aus Georgia ist gerade in Nigeria angekommen und schon jetzt völlig genervt: Ihr Verlobter Michael will unbedingt in seinem Heimatland heiraten und macht wegen der Hochzeit Druck, obwohl die 53-Jährige von Anfang an in den USA heiraten wollte. ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.