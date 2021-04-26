Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.04.2021: Leere Versprechen
88 Min.Folge vom 26.04.2021Ab 12
Als Michael das Thema „Ehevertrag“ auf den Tisch bringt, um eventuelle Scheidungsregeln zu besprechen, traut Juliana ihren Ohren nicht: Die 23-Jährige hat ihren Job aufgegeben und ihre Familie in Brasilien zurückgelassen, um zu dem 42-Jährigen nach Connecticut zu ziehen. Und nun will Michael über Scheidung sprechen, bevor sie verheiratet sind. Doch der Geschäftsmann lässt nicht mit sich handeln und macht einen Termin bei seiner Anwältin. Angela aus Georgia bereitet unterdessen alles für die Ankunft ihres nigerianischen Verlobten vor und erklärt ihren Kindern und Enkeln, dass der 31-Jährige dann im Haus das Sagen hat.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.