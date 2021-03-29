Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 29.03.2021: Der Haussegen hängt schief
88 Min.Folge vom 29.03.2021Ab 12
Die 23-jährige Verlobte von Geschäftsmann Michael hat ihr Visum erhalten und ist endlich in den USA angekommen. Heute lernt Juliana die beiden Kinder des 42-Jährigen kennen und versteht sich auf Anhieb mit ihnen. Das Treffen mit Michaels Ex-Frau Sarah dagegen läuft weniger gut: Sie macht der Brasilianerin sofort klar, dass sie nichts mit der Erziehung ihrer Kinder zu schaffen hat und sich raushalten soll. Juliana hat plötzlich das Gefühl nicht dazuzugehören und die Familie zu zerstören. Bei Anna aus Nebraska und ihrem türkischen Verlobten Mursel läuft es nach schwierigem Start endlich besser: Annas Söhne hatten den 38-Jähren abgelehnt, doch bei den Bienenstöcken der Imkerin fühlt er sich wohl.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.