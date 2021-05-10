Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.05.2021: Nicht ohne meine Schwester
88 Min.Folge vom 10.05.2021Ab 12
Anna steht vor einem Scherbenhaufen: Seit über zwei Monaten ist ihr türkischer Verlobter Mursel bei ihr in Nebraska und eigentlich wollten die beiden in knapp drei Wochen heiraten. Doch nun ist alles anders: Mursel hat seiner Familie in der Türkei ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.