DAVE Staffel 1
Folge 1: DAVE (1/9)
Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation. Nichts leisten aber alles erreichen wollen. Doch alles was der ehemalige ORF-Moderator Dave angreift geht den Bach runter, während er selbst glaubt kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Der unbekannte Dokumentarfilmer Jan Nikolaus sieht hier seine Chance ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren und portraitiert Daves Alltag. Dave wird 30. In freudiger Erwartung des obligatorischen Porsche zum 30er fährt er zu seinen Eltern, die jedoch mit einer Überraschung der ganz anderen Sorte auf ihn warten. Offensichtlich ist heute nicht Daves Tag, doch bald wird klar: Es ist nie Daves Tag. ORF/Mutterschifffilm/Jan Frankl
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