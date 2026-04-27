DAVE Staffel 1
Folge 2: DAVE (2/9)
24 Min.Folge vom 27.04.2026
Nach einer durchzechten Partynacht macht sich Dave auf den Weg zu seinem Auftritt bei den "U-Bahn Stars". Mit dem dort gescheffelten Geld will er groß im CBD-Business einsteigen. Klingt nach einem guten Plan, wäre da nicht das Ultimatum der Mutter. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Armin Rauthner
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