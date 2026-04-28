DAVE Staffel 1
Folge 5: DAVE (5/9)
28 Min.Folge vom 28.04.2026
Pech in der Liebe, dafür ordentlich Glück im Life: Dave ist rich und lebt endlich, wie es sich gehört – in einem Five-Star-Luxury-Hotel. Shoppen, Porsche fahren und Koffer holen. Aber was, wenn Dave plötzlich doch noch Glück in der Liebe hat? Heißt das dann … egal, was soll schon schiefgehen?! Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston
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