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DAVE Staffel 1

DAVE (5/9)

ORF1Staffel 1Folge 5vom 28.04.2026
DAVE (5/9)

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DAVE Staffel 1

Folge 5: DAVE (5/9)

28 Min.Folge vom 28.04.2026

Pech in der Liebe, dafür ordentlich Glück im Life: Dave ist rich und lebt endlich, wie es sich gehört – in einem Five-Star-Luxury-Hotel. Shoppen, Porsche fahren und Koffer holen. Aber was, wenn Dave plötzlich doch noch Glück in der Liebe hat? Heißt das dann … egal, was soll schon schiefgehen?! Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston

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