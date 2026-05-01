DAVE Staffel 1
Folge 8: DAVE (8/9)
26 Min.Folge vom 01.05.2026
Dave ist am Ende. Er hat nichts mehr – kein Auto, kein Geld, keine Liebe, keinen Koffer – und somit auch keine Zukunft mehr. Auf dem Weg zurück nach Wien wird er nachdenklich und besiegelt die Freundschaft mit Jan. Doch weitere Hiobsbotschaften und offene Rechnungen aus der Vergangenheit drücken Dave abermals nach unten. Jedoch wäre Dave nicht Dave, wenn er nicht aus der völligen Zerstörung neue Kraft schöpfen würde. Plötzlich wirkt es, als würde sich das Schicksal doch noch einmal zu seinen Gunsten wenden und dieses Staffelfinale zu einem würdigen und fulminanten Abschluss bringen. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston
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