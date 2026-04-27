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DAVE Staffel 1

DAVE (3/9)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 27.04.2026
DAVE (3/9)

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DAVE Staffel 1

Folge 3: DAVE (3/9)

28 Min.Folge vom 27.04.2026

Dave muss sein Leben ohne den erhofften Porsche zum 30. Geburtstag weiter fristen. Zusammen mit seinem Freund Jan versucht er daher, für 500 Euro ein Auto zu kaufen, um nach Graz zu fahren. Missverständnisse und planlose Aktionen prägen ihren absurden Trip voller Konflikte und skurriler Begegnungen. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm

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