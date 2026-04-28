DAVE Staffel 1
Folge 7: DAVE (7/9)
28 Min.Folge vom 28.04.2026
Dave hat die Handy-Nummer seiner großen Liebe in der Tasche und war auf der Party seines Lebens. Geht es ab jetzt wieder bergauf? In Salzburg gestrandet und auf der Suche nach seinem Auto sieht er sich seinem Lebenstraum, Influencer zu sein, sehr nahe, klärt so einiges aus seiner Vergangenheit und reitet auf einer regelrechten Glückssträhne. Mit David Scheid, Nancy Mensah-Offei, Young Krillin, Influencerin "13 ptx." und Michael Buchinger. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston
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