Deadbeat
Folge 12: Abra-Cadaver
23 Min.Ab 12
Pac kommt über Danny an ein Gerät, das Geister aufsaugen kann, um sie unschädlich zu machen. Das nutzt Pac fleißig aus, um so den Plan, sehr schnell sehr reichen zu werden, endlich in die Tat umzusetzen. Dann kommt ihm aber der Geist eines Magiers aus den 80er Jahren in die Quere, der ihm das Gerät wegnimmt. Der Zauberer konnte seinen finalen Trick bei einem Kindergeburtstag nie beenden und will das nachholen. Derweil plant Clyde ein passiv-aggressives Dinner ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited