Deadbeat
Folge 13: Death List Three
23 Min.Ab 12
Danny hat es endlich geschafft, ein neues Business zu eröffnen. Clyde soll ihm dabei helfen, hinter das Geheimnis des Geister-Geräts zu kommen, während Pac der ganzen Sache nicht traut. Anscheinend waren die Geister darin nur eingesperrt und sind nicht - wie Danny glaubt - friedlich ins Licht gegangen ...
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited