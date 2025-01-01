Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

The Shawshanked Redemption

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 9
The Shawshanked Redemption

The Shawshanked RedemptionJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 9: The Shawshanked Redemption

23 Min.Ab 12

Pac wurde von Danny Poker dazu überredet, einen äußerst aufwendigeren Fall anzunehmen. In einem Hochsicherheitsgefängnis soll er Geister vertreiben. Ob das wohl die richtige Entscheidung war? Ganz ungefährlich ist das Ganze nämlich nicht ... Derweil testet Clyde eine neue Form der Werbung aus.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen