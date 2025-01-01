Deadbeat
Folge 9: The Shawshanked Redemption
23 Min.Ab 12
Pac wurde von Danny Poker dazu überredet, einen äußerst aufwendigeren Fall anzunehmen. In einem Hochsicherheitsgefängnis soll er Geister vertreiben. Ob das wohl die richtige Entscheidung war? Ganz ungefährlich ist das Ganze nämlich nicht ... Derweil testet Clyde eine neue Form der Werbung aus.
Deadbeat
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited