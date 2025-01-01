Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

Am-Ish

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 7
Am-Ish

Am-IshJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 7: Am-Ish

23 Min.Ab 12

Pac muss einem Geist helfen, der seinen Sohn vor sich selbst schützen möchte. Als Mitglied der Amish soll auch der Sohn in der Gemeinde unterkommen und sich seinem jetzigen Lifestyle voller Drogen, Partys und halbnackten Frauen entziehen. Der Geist ist allerdings ziemlich ungeduldig und will Pac nicht von der Seite weichen, solange sein Wunsch nicht erfüllt worden ist ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen