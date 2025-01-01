Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

The Dutchess of Stourbridge

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 8
The Dutchess of Stourbridge

The Dutchess of StourbridgeJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 8: The Dutchess of Stourbridge

23 Min.Ab 12

Pac unterstützt dieses Mal den Geist der Herzogin von Stourbridge. Sie hatte sich zu Lebzeiten von einem talentierten Maler porträtieren lassen und starb vor Schreck, als sie das Selbstbildnis zu sehen bekam. Einen kleinen Haken hat die ganze Situation für Pac allerdings: Der Geist ist übergewichtig und die ganze Zeit vollständig nackt. Sie zwingt ihn, das Bild zu verbessern, bevor es bei einer Auktion verkauft wird ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen