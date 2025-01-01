Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 3Folge 6
Folge 6: Hawk Smith

23 Min.Ab 12

Um den berühmten Instagram-Star Danny Poker kennenlernen zu können, müssen die beiden Jungs in einer Supermarktapotheke dem Geist eines Möchtegern-Superhelden helfen. Er will seinen Mörder finden, der zuvor dabei war, einen Raub zu begehen. Statt einer Bezahlung möchten Pac und Clyde dieses Mal lieber 1.000 Potenzpillen, die ihnen bei Danny Sympathie bringen sollen ...

MOVIESPHERE
