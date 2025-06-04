Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deep Down - Die Vergrabenen

JoynStaffel 1Folge 11vom 04.06.2025
36 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Die Teilnehmer stehen vor einer sehr persönlichen Herausforderung – und geraten dabei zum Teil an emotionale Grenzen. Jeder gräbt in seinem Inneren, Ronny und Knossi zeigen sich redselig, andere tun sich deutlich schwerer. Gelingt es allen, einen Teil von sich preiszugeben, der tief in ihrem Inneren verborgen liegt?

