Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 11: Schockierende Geheimnisse
36 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Die Teilnehmer stehen vor einer sehr persönlichen Herausforderung – und geraten dabei zum Teil an emotionale Grenzen. Jeder gräbt in seinem Inneren, Ronny und Knossi zeigen sich redselig, andere tun sich deutlich schwerer. Gelingt es allen, einen Teil von sich preiszugeben, der tief in ihrem Inneren verborgen liegt?
Deep Down - Die Vergrabenen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen