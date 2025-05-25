Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer geht down?

JoynStaffel 1Folge 8vom 25.05.2025
Folge 8: Wer geht down?

34 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Das rätselhafte Spiel fordert mehr Aufmerksamkeit, als den Teilnehmern lieb ist, doch die Belohnung verspricht bessere Orientierung in völliger Isolation. Während Lewin mit den Herausforderungen ganz alltäglicher Bedürfnisse konfrontiert wird, muss sich Fibii ihren tiefsten Ängsten stellen. Doch auch Ronny zeigt plötzlich ungewohnte Zweifel.

