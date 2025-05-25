Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 8: Wer geht down?
34 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Das rätselhafte Spiel fordert mehr Aufmerksamkeit, als den Teilnehmern lieb ist, doch die Belohnung verspricht bessere Orientierung in völliger Isolation. Während Lewin mit den Herausforderungen ganz alltäglicher Bedürfnisse konfrontiert wird, muss sich Fibii ihren tiefsten Ängsten stellen. Doch auch Ronny zeigt plötzlich ungewohnte Zweifel.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen