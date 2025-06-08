Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 14vom 08.06.2025
Folge 14: Geteiltes Leid

35 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Ein weiterer Teilnehmer erreicht das Basecamp und trifft dort auf den bisher einzigen Bewohner. In zwei neuen Challenges sind Geschick und ein gutes Gedächtnis gefragt. Knossi und ein anderer Teilnehmer dürfen sich über eine ersehnte Abwechslung freuen. Willis Pechsträhne hält an, was ihn zunehmend frustriert. Doch auch Ronnys Optimismus beginnt erstmals zu bröckeln.

