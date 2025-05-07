Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 3: Die Bewährungsprobe
29 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Die Teilnehmer werden mit den möglichen Konsequenzen ihrer Zeit in der Box konfrontiert. Erste psychische und physische Spuren zeichnen sich ab. Ronny schlüpft in die Rolle des Hobbypsychologen, während Knossi seine Müdigkeit zunehmend zu schaffen macht. Doch dann wartet auf alle eine Bewährungsprobe: Wem geht dabei ein Licht auf?
Deep Down - Die Vergrabenen
