Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deep Down - Die Vergrabenen

Die Bewährungsprobe

JoynStaffel 1Folge 3vom 07.05.2025
Die Bewährungsprobe

Die BewährungsprobeJetzt kostenlos streamen

Deep Down - Die Vergrabenen

Folge 3: Die Bewährungsprobe

29 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Die Teilnehmer werden mit den möglichen Konsequenzen ihrer Zeit in der Box konfrontiert. Erste psychische und physische Spuren zeichnen sich ab. Ronny schlüpft in die Rolle des Hobbypsychologen, während Knossi seine Müdigkeit zunehmend zu schaffen macht. Doch dann wartet auf alle eine Bewährungsprobe: Wem geht dabei ein Licht auf?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deep Down - Die Vergrabenen
Joyn
Deep Down - Die Vergrabenen

Deep Down - Die Vergrabenen

Alle 1 Staffeln und Folgen