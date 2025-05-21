Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deep Down - Die Vergrabenen

Risiken und Nebenwirkungen

JoynStaffel 1Folge 7vom 21.05.2025
Risiken und Nebenwirkungen

Risiken und NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen

Deep Down - Die Vergrabenen

Folge 7: Risiken und Nebenwirkungen

27 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

Die Teilnehmer warten gespannt auf die Konsequenzen ihrer Entscheidung. Welche Auswirkungen hat sie auf ihren Körper und ihre Situation unter der Erde? Die Enge, das Nichts, die Zeit: Fast alle kämpfen nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit zermürbender Langeweile. Doch am Ende verlangt eine neue Challenge volle Konzentration und logisches Denken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deep Down - Die Vergrabenen
Joyn
Deep Down - Die Vergrabenen

Deep Down - Die Vergrabenen

Alle 1 Staffeln und Folgen