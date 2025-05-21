Risiken und NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen
Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 7: Risiken und Nebenwirkungen
27 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Die Teilnehmer warten gespannt auf die Konsequenzen ihrer Entscheidung. Welche Auswirkungen hat sie auf ihren Körper und ihre Situation unter der Erde? Die Enge, das Nichts, die Zeit: Fast alle kämpfen nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit zermürbender Langeweile. Doch am Ende verlangt eine neue Challenge volle Konzentration und logisches Denken.
Deep Down - Die Vergrabenen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen