Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deep Down - Die Vergrabenen

Spiegel in die Seele

JoynStaffel 1Folge 6vom 18.05.2025
Spiegel in die Seele

Spiegel in die SeeleJetzt kostenlos streamen

Deep Down - Die Vergrabenen

Folge 6: Spiegel in die Seele

32 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Die Teilnehmer sehen der Realität das erste Mal ins Auge – was liegt in ihrem Inneren vergraben? Verdrängtes kommt an die Oberfläche, besonders Knossi zeigt sich offen: Gedanken, Ängste und Wünsche treten zutage. Ist das der Weg zur Selbsterkenntnis – oder nur der Beginn eines endlosen Gedankenkarussells? Eine Entscheidung steht an, als zwei neue Gegenstände ins Spiel kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deep Down - Die Vergrabenen
Joyn
Deep Down - Die Vergrabenen

Deep Down - Die Vergrabenen

Alle 1 Staffeln und Folgen