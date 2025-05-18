Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 6: Spiegel in die Seele
32 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Die Teilnehmer sehen der Realität das erste Mal ins Auge – was liegt in ihrem Inneren vergraben? Verdrängtes kommt an die Oberfläche, besonders Knossi zeigt sich offen: Gedanken, Ängste und Wünsche treten zutage. Ist das der Weg zur Selbsterkenntnis – oder nur der Beginn eines endlosen Gedankenkarussells? Eine Entscheidung steht an, als zwei neue Gegenstände ins Spiel kommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deep Down - Die Vergrabenen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen