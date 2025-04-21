Der Alte
Folge 10: Fremde in der Nacht
59 Min.Ab 12
Kaufhausdirektor Jürgenson ist tot. Ein Rollschuhfahrer findet ihn morgens zusammengesunken auf einer Parkbank. Die erste Vermutung, es könne Selbstmord sein, bestätigt sich nicht. Seine Frau gerät unter Mordverdacht, denn Jürgenson hatte mit der Schwester eines seiner leitenden Angestellten ein Verhältnis und wollte sie deshalb verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises