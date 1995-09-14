Der Alte
Folge 19: Es war die Hölle
59 Min.Folge vom 14.09.1995Ab 12
Detlef Petersen wurde ermordet. In seiner Wohnung findet die Polizei drei Fotos. Sie zeigen zwei Personen: eine junge Frau und einen etwa 50 Jahre alten Mann. Mit Hilfe der Presse erfährt Kress, daß es sich um den Medizinprofessor Bertier und dessen Freundin, eine Polin, handelt.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises